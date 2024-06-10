Meteoroloji’den Muğla’ya sıcaklık uyarısı! 40 dereceyi aşacak

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin Ve Uyarı Merkezi tarafından yapılan uyarıda, Muğla bölgesinde hava sıcaklığı 41 dereceye ulaşacak.

Yapılan açıklamada, "Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre; bölgemiz genelinde halen mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının hafta sonuna kadar daha da artacağı ve mevsim normallerinin 8 ila 12 derece üzerinde seyredeceği tahmin edilmektedir.