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Haberler Muğla Meteoroloji'den Muğla'ya sıcaklık uyarısı! 40 dereceyi aşacak

Meteoroloji'den Muğla'ya sıcaklık uyarısı! 40 dereceyi aşacak

Meteoroloji tarafından yapılan uyarıya göre Muğla'da hava sıcaklıklarının 40 derecenin üzerine çıkması bekleniyor. Uyarıda sıcaklıkların hafta sonuna kadar mevsim normallerinin 8-12 derece üzerinde seyretmesi beklendiği belirtildi.

İHA
Meteoroloji’den Muğla’ya sıcaklık uyarısı! 40 dereceyi aşacak

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin Ve Uyarı Merkezi tarafından yapılan uyarıda, Muğla bölgesinde hava sıcaklığı 41 dereceye ulaşacak.

Yapılan açıklamada, "Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre; bölgemiz genelinde halen mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının hafta sonuna kadar daha da artacağı ve mevsim normallerinin 8 ila 12 derece üzerinde seyredeceği tahmin edilmektedir.

Meteoroloji’den Muğla’ya sıcaklık uyarısı! 40 dereceyi aşacak

Önümüzdeki günlerde Muğla'da beklenen en yüksek sıcaklığın 39-41 derece aralıklarında olacağı tahmin edilmektedir. Yüksek seyreden hava sıcaklıkları nedeniyle, kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılarımız ve çocuklarımız başta olmak üzere vatandaşlarımızın günün en sıcak saatleri olan 11 ile 16 saatleri arasında açık alanda bulunmamaları hususunda dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir" denildi.

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