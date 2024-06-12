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Haberler Muğla Bodrum'u şoke eden ölüm

Bodrum'u şoke eden ölüm

İş görüşmesi için Ankara'dan Muğla'nın Bodrum ilçesine gelen tiyatrocu Demet Ersoy'dan kötü haber geldi. Tadilatta olmasına rağmen bir arkadaşlarının oteline yerleşen ve terasta alkol alan Ersoy, iki katlı binadan aşağıya düştü. 1 çocuk annesi Demet Ersoy olay yerinde hayatını kaybetti

İHA
Bodrum’u şoke eden ölüm

Olay, sabaha karşı Kumbahçe sahilindeki bir otelde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre tiyatro oyuncusu ve yapımcısı Demet Ersoy, iş görüşmesi için gece saatlerinde uçakla Ankara'dan Bodrum'a geldi.

Ersoy ile iş arkadaşları bir tanıdıklarının tadilatta olduğu için henüz kapalı olan Kumbahçe'deki oteline yerleşti.

Gece saatlerinde iddiaya göre iki arkadaşı ile terasta alkol alıp sonra odasına dönen Ersoy, bir süre sonra yeniden arkadaşlarının yanına geri döndü. İddiaya göre Demet Ersoy, alkolün etkisi ve korkuluğun kısa olması sebebiyle iki katlı binanın terasından aşağı düştü. İhbarın ardından polis ve sağlık ekibi olay yerine sevk edildi.

Yapılan kontrollerde evli ve 1 çocuk annesi Demet Ersoy'un hayatını kaybettiği tespit edildi.

Polisin olay yeri ve çevresinde yaptığı incelemenin ardından cenaze otopsiye gönderildi, Ersoy'un arkadaşlarının ifadesi alındı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
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