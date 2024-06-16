  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Muğla Kelebekler Vadisi'nde fotoğraf çekeyim derken canından oluyordu

Kelebekler Vadisi'nde fotoğraf çekeyim derken canından oluyordu

Muğla'nın dünyaca ünlü Kelebekler Vadisi'nde fotoğraf çekmek isteyen 40 yaşındaki Mahmut Kula, kayalıklardan uçuruma düştü. Kula'nın yüzeysel yaralanmalarının olduğu ve bilincinin açık olduğu belirtildi.

İHA
Kelebekler Vadisi’nde fotoğraf çekeyim derken canından oluyordu

Muğla Babadağ'ın eteklerinde bulunan dünyaca ünlü Faralya Mahallesindeki kayalıklardan Kelebekler Vadisi'nin fotoğrafını çekmek için kayalıklara çıkan Mahmut Kula, iddiaya göre aldığı alkolün de etkisi ile kayalıklardan kayarak uçuruma düştü.

112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verilmesi üzerine düşen Kula'nın kurtarılması için Ulusal Medikal Kurtarma ve Jandarma JAK timleri bölgeye sevk edildi. Uzun biri yürüyüş sonrası yaralı vatandaşa ulaşan ekipler yaralı vatandaşa ulaştı. İlk sağlık müdahalesi UMKE ekipleri tarafından olay yerinde yapılan vatandaş, sedye yardımı ile dik yamaçlardan ve kayalıklardan yürüyerek sağlık ekiplerine teslim edildi.

Fethiye Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Mahmut Kula'nın düşme sonucu bel, kafa, sağ omuz travması, alnında ve vücudunun değişik noktalarında yüzeysel yaralanmaların olduğu ve bilincinin açık olduğu öğrenildi.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA