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Haberler Muğla Kontrolden çıkıp kalabalığın arasına daldı! Bodrum'da ortalık savaş alanına döndü

Kontrolden çıkıp kalabalığın arasına daldı! Bodrum'da ortalık savaş alanına döndü

Muğla'nın Bodrum ilçesinde caddede hızla ilerleyen lüks cip, kaldırımda bulunan insanların arasına daldı. Kazada 6 kişi yaralanırken ortalık adate savaş alanına döndü.

İHA
Kontrolden çıkıp kalabalığın arasına daldı! Bodrum’da ortalık savaş alanına döndü

Muğla'nın Bodrum ilçesinde kontrolden çıkan lüks cip, cadde kenarında yürüyen insanların arasına daldı. Yerli ve yabancı turistlerin olduğu 6 kişi kazada yaralanırken, ortalık adeta savaş alanına döndü.

Kaza, Bodrum ilçesinde eğlence mekanlarının yoğun olduğu Gümbet Barlar Sokağı Ayaz Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, caddede süratli şekilde seyreden CB 5507 KE yabancı plakalı cip, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesiyle, kaldırımda bulunan kalabalığın arasına daldı. Kazada içlerinde yerli ve yabancı turistlerin de olduğu 6 kişi ezilirken, lüks cip yol kenarındaki araçlara çarparak durabildi. Kazanın ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralıları ambulansla hastanelere kaldırdı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken, kaza sonrası ortalık adeta savaş alanına döndü. Bir süre trafiğe kapalı kalan yol, araçların yoldan kaldırılmasının ardından yeniden trafiğe açılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
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