Tatilcilerin rotası Ege: Akın akın geliyorlar

Muğla'nın Bodrum, Marmaris ve Datça ilçeleri yaz sezonunun başlamasının ardından, 9 günlük kurban bayramı tatilinde yerli ve yabancı turistlerin yine en çok tercih ettiği turistik kentlerden biri oldu. İlçelerin karayolu ile tek giriş noktası olan Çetibeli mahallesinde görevli ekipler, gelen ve giden araçlarda güvenlik uygulamaları yaparak sürücü ve yolculara orman yangınlarına karşı duyarlı olmaları konusunda uyarılarda bulunarak bayramlarını kutladılar. Trafik ekiplerinin yaptığı denetim ve kontrollerde belge eksikliği olan araçlar gelen çekici ile otoparka gönderildi.

NÜFUS 1 MİLYONA ULAŞTI

Marmaris ve Datça ilçelerine giriş yönünde gelen araçların çoğunluğu, İstanbul, Aydın, Denizli, İzmir, Gaziantep illeri olurken çevre ilçelerden de gelişler olduğu gözlemlendi. Kurban Bayramı'nı Bodrum'da geçirmek isteyen yerli turistler ilçeye akın etmeye başladı. Araçlar 5 kilometrelik yolu 55 dakikada gidebildi. İlçe nüfusu 1 milyona ulaşırken günlük araç giriş sayısı 75 bini buldu. İlçeye giren araç sayısının 250 bini bulacağı öğrenildi.

OTELLERDE BOŞ YER YOK

Kurban Bayramı tatilini Ege'nin turistik beldelerinde geçirmek isteyenler otelleri de doldurdu. Yaz sezonuna hızlı giriş yapan oteller, müşterilerini en iyi şekilde ağırlamak için hazırlıklarını yapmıştı. Bayramın 9 güne çıkmasının ardından otel rezervasyonları artarak yüzde 100 doluluğa ulaştı. Sahiller de dolup taşarken bu durumdan otel sahipleri memnun olduklarını dile getirdi. Aydın, Denizli, Muğla ve İzmir gibi Ege Bölgesi'nde bulunan turistik şehirler 9 gün boyunca misafirlerini ağırlayacak.