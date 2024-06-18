  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Muğla Bodrum'daki otluk yangını ormana sıçramadan söndürüldü

Bodrum'daki otluk yangını ormana sıçramadan söndürüldü

Muğla'nın gözde turizm merkezi Bodrum'da ormana yakın alanda çıkan yangın ekiplerin müdahalesi ile ormana sıçramadan söndürüldü. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

AA
Bodrum’daki otluk yangını ormana sıçramadan söndürüldü

Muğla'nın Bodrum ilçesinde ormanlık alana yakın zeytinlikte çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Kızılağaç Mahallesi'nde zeytin ağaçlarının bulunduğu tarım alanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait arazözler ve yangın söndürme helikopteri ile Muğla Büyükşehir Belediyesi Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.

Alevler yakındaki ormanlık alana sıçramadan söndürüldü. Soğutma çalışmalarının devam ettiği alanda, yangının çıkış nedeninin tespiti için inceleme yapıldı.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA