Bodrum’da su alarmı! Sezon açıldı, nüfusu 1 milyona yaklaştı

Bodrum'da Kurban Bayramı tatili nedeniye nüfusun 1 milyona yaklaşmasının ardından ilçede su kaynakları konusunda yetersizlik yaşanmaya başladı. Her gün yaklaşık 70 bin aracın giriş yaptığı ilçede tedbirler üst seviyeye çıkarıldı. 200 bin nüfuslu ilçede sayı 1 milyona yaklaşırken sahillerde ve tesislerde neredeyse boş yer kalmadı. Oteller yüzde 95 doluluk oranlarına ulaşırken, günübirlik kiralık evlerin de tamamı doldu. Bodrum'da su kaynaklarında yetersizlik yaşanmaya başladı.

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Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, Bodrum'un nüfusunun 900 binin üzerine çıktığını ve su kaynaklarında yetersizlik yaşandığını belirtti. Muğla Büyükşehir Belediyesiyle su sorununun çözülmesi için bütün adımları attıklarını ifade eden Mandalinci, "Bayram süresince hem Muğla Büyükşehir Belediyesi hem de Bodrum Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğümüzün ekipleriyle beraber su ihtiyacı duyan vatandaşlarımızın depolarına belediye olarak ücretsiz bir şekilde su temini sağlayacağız. Bu çalışmalarımız bütün yaz mevsimi boyunca devam edecek. En kısa sürede vatandaşların sağlıklı bir su teminine ulaşması için elimizden gelen hamleleri yapıyoruz. Güvenlikle alakalı da Kaymakamımız, Valimizle beraber de çalışmalarımızı yürütüyoruz. Emniyet birimlerimiz, kolluk kuvvetlerimizle beraber bayramın Bodrum'da en sağlıklı, en verimli, en sorunsuz geçmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.