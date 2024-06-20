İsrail ordusu Refah’ı enkaza çevirdi: Kıtlığın ulaşması an meselesi

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kenti Belediye Başkanı Ahmed es-Sufi, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının, Refah kenti tesisleri ve altyapısının yüzde 70'inden fazlasının yok olmasına yol açtığını söyleyerek, kıtlık uyarısında bulundu.

Sufi, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda kentin gördüğü zarar hakkında bilgi verdi. "7 Ekim'den bu yana devam eden saldırılar, Refah kenti tesisleri ve altyapısının yüzde 70'inden fazlasının yok olmasına yol açtı." diyen Sufi, İsrail ordusunun, Refah'a yönelik son saldırılarında şehrin batısında bulunan Suudi Mahallesi'ndeki yerleşim yerlerinin tamamını yok etmeye ve buradaki düzinelerce konutu havaya uçurmaya başladığını söyledi.

Kentte içme suyu konusunda yaşanan kıtlığın, bölge sakinlerini kirli su içmek zorunda bıraktığını, bunun da insanlarının hayatlarını tehdit ettiğini ve hastalıklara kapı açtığını aktaran Sufi, "kuzeyde olduğu gibi Gazze Şeridi'nin güney bölgelerine de kıtlığın ulaşacağı" konusunda uyarıda bulundu.

"İsrail, Gazze'yi yaşanmaz yıkık bir bölgeye dönüştürmeye çalışıyor." diyen Sufi, Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin "İsrail saldırıları, geçişlerin kapatılması, ilaç eksikliği ve sağlık sisteminin çökmesi nedeniyle öldüğünü dile getirdi.

Sufi, Gazze'nin çeşitli kentlerindeki diyaliz merkezlerinin yıkılması nedeniyle böbrek yetmezliği olan 1600 hastanın ölüm tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu ifade etti.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısının 37 bin 431'e, yaralı sayısının 85 bin 653'e yükseldiği kaydedilmişti.

Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında cesetlerin bulunduğu ancak İsrail'in engellemeleri nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı aktarılıyor.