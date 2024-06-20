Muğla’da 90 gözaltına alınan şüpheliden 21’i tutuklandı

Muğla'da jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen huzur ve güven uygulaması kapsamında, haklarında yakalama kararı bulunan ve gözaltına alınan 90 şüpheliden 21'i tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 13 ilçede huzur ve güven uygulaması gerçekleştirildi. Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) tarafından aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar sonucu kasten öldürme ve öldürmeye teşebbüs, kasten yaralama, dolandırıcılık, cinsel istismar, hırsızlık, vergi usulü kanuna muhalefet, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak, alkol veya uyuşturucu maddenin etkisi altındayken araç kullanma, kendi kullanımı için ihtiyaç duyduğu esrarı elde etmek amacıyla kenevir ekimi, hayvanları dövüştürmek ve tedbir kararının ihlali suçlarından haklarında yakalama kararı bulunan 90 kişi gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 21'i tutuklanırken, 69'u ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.