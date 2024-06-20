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Haberler Muğla Muğla'da feci kaza: 3'ü ağır 4 yaralı

Muğla'da feci kaza: 3'ü ağır 4 yaralı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil ağaca çarptı. Kazada 3'ü ağır 4 kişi yaralandı.

İHA
Muğla’da feci kaza: 3’ü ağır 4 yaralı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde Göcek Mahallesi'nde 05.55 sıralarında trafik kazası meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, K.U. idaresindeki bir otomobil sürücüsünün henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkıp ağaca çarptı.

Kazada otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, otomobilde sıkışan yaralıları çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri tarafından da ilk müdahaleleri yapılan yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan 3'ünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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