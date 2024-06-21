Bayram dönüşü Ege yollarını tıkadı

Farklı illerden bayram tatili için Ege'nin illerine gelenler, dün sabah saatlerinden itibaren dönüş yolculuğuna başladı. Muğla'nın Fethiye, Ortaca, Dalaman, Köyceğiz, Datça ve Marmaris ilçelerindeki otellerinden ayrılan tatilciler Menteşe ilçesi girişinde uzun kuyruk oluşturdu. Benzer görüntüler Aydın ve İzmir'de de görüldü.

4 MİLYON TATİLCİ MUĞLA'YA GELDİ

15 Haziran'da başlayan 9 günlük Kurban Bayramı tatili için Türkiye'nin dört bir yanında yaklaşık 4 milyon yerli turist Muğla'nın dünyaca ünlü Bodrum, Fethiye ve Marmaris gibi tatil beldelerine geldi. 9 günlük resmi tatilde özel sektör çalışanları Kurban Bayramı'nın bitmesiyle dönüş yolculuğuna başladı.

Trafiğin kilitlendiği noktalarda polis ekipleri yoğun mesai harcadı

Bodrum'da 9 günlük Kurban Bayramı tatili kapsamında kente yaklaşık 250 bin araç giriş yaptı. Normalde yaklaşık 200 bin olan kentin nüfusu, 1 milyona çıktı. Otellerdeki doluluk oranı yüzde 95 seviyelerinde seyrederken, plajlar tatilcilerin akınına uğradı.

ERKEN SAATTE YOLA ÇIKTILAR

Bayram tatilinin 6'ncı gününde ise tatilcilerin bir kısmı, son günlerde yaşanacak trafik yoğunluğuna takılmamak için kentten ayrılmaya başladı. Yola çıkan tatilciler özellikle, Gümbet-Yokuşbaşı istikametine trafikte yoğunluk oluşturdu. Farklı illerden bayram tatili için Muğla ve ilçelerine gelenler, sabah saatlerinden itibaren dönüş yolculuğuna başladı.

Bazı tatilciler, dönüş yolundaki yoğun trafikte yorgunluktan bitap düşünce, araçlarını uygun yerlere park edip dinlendi.

Fethiye ve Marmaris ve Bodrumdan ayrılan tatilciler Gökova Kavşağı'ndan Muğla çıkışına ve Söke'ye kadar yoğunluğa sebep oldu. Sakar mevkisindeki rampada, araçları hararet yapan bazı sürücüler zor anlar yaşadı. Tatilciler, Menteşe ilçesi Bölge Trafik Kavşağı'nda da yoğunluk oluşturdu. Araç trafiği zaman zaman durma noktasına geldi. Öte yandan Aydın'ın Kuşadası ve Didim ilçelerinden çıkış yapan tatilciler de, Söke-Aydın yolunda birikti. Novada Kavşağı'ndan Doğanbey Kavşağı'na kadar trafik sıkışıklığı nedeniyle polis ekipleri yoğun mesai harcadı.