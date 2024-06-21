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Haberler Muğla Göcek’teki kazada 3’ü ağır 4 yaralı

Göcek’teki kazada 3’ü ağır 4 yaralı

Muğla’da meydana gelen trafik kazasında araç hurdaya döndü.

MURAT YALÇIN
Göcek’teki kazada 3’ü ağır 4 yaralı
MUĞLA Fethiye'nin Göcek Mahallesinde tek taraflı trafik kazasında 3'ü ağır 4 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, kaza dün sabah 05:55 sıralarında Göcek yolunda sürücü Kübra Ulutaş idaresindeki bir otomobilin yoldan çıkıp ağaca çarpması sonucu meydana geldi. Kazada 4 kişi yaralanırken, 3'ünün ağır yaralı olduğu öğrenildi. Olay yerine gelen ekipler tarafından araç içinde sıkışan yaralılar bulunduğu yerden çıkarıldı. Araç yangını riskine karşı itfaiye ekipleri tarafından da güvenlik önlemleri alındı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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