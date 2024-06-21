Mahalleye özel havuz

MUĞLA'NIN Menteşe ilçesine bağlı Göktepe Mahallesi'nde bulunan akarsuda, mahalle halkının serinleyebilmesi için 3 metre derinliğinde doğal bir yüzme havuzu yapıldı. Denize 75 kilometre uzaklıkta olan Göktepe Mahallesi sakinleri, bu havuz sayesinde serinleme fırsatı buluyor.

DENİZDEN DAHA KEYİFLİ

Göktepe Mahallesi sakinlerinden Üstün Yaşa, mahallelerinin Muğla'ya 60 kilometre, Akyaka'ya ise 75 kilometre uzaklıkta olduğunu belirterek, "Herkes buradan denize gidemiyor. Bu nedenle mahallemizin doğal akarsuyunda her yıl belli bir derinlik oluşturuluyor ve mahalle halkımız bu oluşturulan derinlikte yüzerek serinleme fırsatı buluyor. Ben de her seferinde buraya geldiğimde havuza girip serinliyorum. Burada yüzmek benim için denizde yüzmekten daha iyi geliyor" dedi. Doğal yüzme havuzu, mahalle halkı için hem serinleme hem de eğlence kaynağı olarak büyük bir ilgi görüyor. Bu doğal alan, mahalle sakinlerine denizden uzak olmalarına rağmen yaz sıcaklarında serinleme imkanı sunuyor