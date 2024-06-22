Bodrum’dan tatilciler dönüyor! 60 saatte 100 bin araç çıkış yaptı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, 9 günlük Kurban Bayramı tatilinin 8'inci gününde tatilciler, ilçeden ayrılıyor. Son 24 saatte 35 bin aracın çıkış yaptığı ve son 60 saatte ilçeden ayrılan araç sayısının yaklaşık 100 bine ulaştığı bildirildi.

Önemli turizm destinasyonlarından Bodrum'da 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde kente yaklaşık 250 bin araç giriş yaptı. Normalde yaklaşık 200 bin olan kentin nüfusu, tatilde 1 milyona çıktı. Otellerdeki doluluk oranı yüzde 95 seviyelerinde seyrederken, plajlar da tatilci akınına uğradı.

Bayram tatilinin 8'inci gününde tatilciler Bodrum'dan ayrılmaya devam ediyor. Gümbet-Yokuşbaşı istikametinde trafikte yoğunluk yaşandı. Kent çıkışında yoğun araç kuyrukları oluştu. İlçeden son 24 saatte 35 bin aracın ayrıldığı bildirildi. Jandarma ve polis ekipleri, trafiği akıcı hale getirmek için kavşaklarda çalışma yürüttü. Öte yandan, son 60 saat içerisinde ilçeden ayrılan araç sayısının yaklaşık 100 bin olduğu belirtildi.