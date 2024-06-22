İş insanlarının tartışması hastanede bitti! Sabancı’ya dayak

Muğla'nın Bodrum ilçesinde ünlü iş insanı Kaya Sabancı ve Bodrum'da tanınan iş insanı Vedat Aşçı arasında tartışma yaşandı. Olay, Muğla'nın Bodrum ilçesinde Türk bükü Mahallesi'nde bulunan lüks bir otel ve site içerisinde meydana geldi. İddiaya göre, iş insanı Kaya Sabancı ve site sahibi Vedat Aşçı arasında site sorunları nedeniyle anlaşmazlık yaşandı.

GÖZLEM ALTINDA

Kaya Sabancı, sitenin içerisindeki bir restoranın açılışına katılmak için alana doğru gitti. Sabancı, burada site sahibi Vedat Aşçı ve korumaları olduğu öğrenilen kişiler tarafından darp edildi. Kaya Sabancı, sağlık ekipleri tarafından Bodrum'da özel bir hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Sabancı'nın başına ve sol gözüne darbe aldığı, hastanede gözlem altında tutulduğu öğrenildi.

HUKUKİ SÜREÇ BAŞLADI

Kavgaya karışanlarla ilgili şikayetçi olacaklarını söyleyen Kaya Sabancı'nın avukatı Ömer Reşat Kayran, "Kaya Bey, davetli olduğu bir restoranın açılışında Vedat Aşçı'ya selam verdikten sonra Aşçı'nın bizzat kendisi ve azmettirmesiyle de korumaları tarafından dövülüp restoran önüne atılıyor. Şu an müşahede altında, tetkikleri yapılıyor, raporları bekliyoruz. Olayın akabinde yine Vedat Aşçı'nın yönlendirmesiyle içeriye ambulansa müsaade edilmediği ve aynı zamanda giren ambulansın da çıkmasına müsaade edilmediğine ilişkin elimizde görüntüler ve fotoğraflar var. Biz Vedat Aşçı, korumaları ve güvenlikleri ile ilgili hukuki süreci başlattık" dedi.

Olayla ilgili 2 iş insanı, Aşçı'nın korumaları ve görgü tanıklarının da aralarında olduğu 15 kişinin ifadesi alındı. Soruşturma kapsamında ifadesi alınanların tamamı serbest bırakıldı. İki iş insanı da birbirinden şikayetçi oldu.

'ARALARINDA SORUN VARDI'

KAYA Sabancı'nın yatının kaptanı Kemal Kocaoğlan, "Kaya Bey bana telefon açtı, beni buradan al diye. Ben de olay yerine gittim. Kendisi küfretmedim diyor ama aralarında uzun zamandır bir sürtüşme vardı" diye konuştu.

KAYA SABANCI KİMDİR?

72 yaşında olan Kaya Sabancı, Hacı Mehmet Sabancı'nın oğlu ve ailenin denizcilik sektöründe faaliyet gösteren firması YASA Holding'in sahibi Yalçın Sabancı'nın kardeşidir. Kaya Sabancı, 2004 yılından oğlu Cem Sabancı'nın trajik ölümünün ardından hayatını Amerika'da devam ettirmiştir