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Haberler Muğla Kelebekler Vadisi'nin zirvesinden kayalıklara düşerek can verdi

Kelebekler Vadisi'nin zirvesinden kayalıklara düşerek can verdi

Muğla'nın Fethiye ilçesinde bulunan dünyaca ünlü Kelebekler Vadisi'nin zirvesinden kayalıklara düşen 43 yaşındaki Abdullah Kaynak hayatını kaybetti.

İHA
Kelebekler Vadisi’nin zirvesinden kayalıklara düşerek can verdi

Muğla Fethiye'deki Kelebekler Vadisi'nin zirvesine çıkan 43 yaşındaki Abdullah Kaynak, dengesini kaybederek ayağının kayması üzerine sarp kayalıklara düştü. Olay sonrası 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verilmesi üzerine bölgeye UMKE ve Jandarma JAK ekipleri sevk edildi.

UMKE ve JAK ekipleri düşen vatandaşa ulaştıklarında Kaynak'ın cansız bedeni ile karşılaştı. UMKE ve JAK ekipleri sarp araziden sedyeye aldıkları vatandaşın cansız bedenini Kelebekler Vadisi'ne kadar taşıdı. Kelebekler Vadisinden tekne Ölüdeniz'e taşındı.

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