75 yıldır bitmeyen aşkın hikayesi

Muğla Marmaris'in Söğüt mahallesinde yaşayan Ramazan (92) ve Ülker Selçuk (92) çifti, hem 92. yaş günlerini hem de 75 yıllık evliliklerini kutlamanın gururunu yaşıyor. 1932 yılında Marmaris'e bağlı Söğüt mahallesinde doğan Ramazan Selçuk, henüz 18 yaşındayken köyde balıkçılık yaptığı sırada kendisinden 2 yaş küçük olan Ülker Selçuk'a aşık oldu. Ailelerin araya girmesiyle evlenen çift, bu mutlu birliktelikten 7 çocuk sahibi oldu. Ramazan ve Ülker Selçuk, 92. yaşlarını kutlarken 75 yıllık evliliklerinin sırrını karşılıklı sevgi ve fedakârlığa bağlıyor. Ülker Selçuk, evlendiklerinde sadece 16 yaşında olduğunu ve eski zamanlarda evliliklerin görücü usulüyle gerçekleştiğini belirtti. "Ramazan ile köyde çobanlık yaparken karşılaştık ve birbirimize sevdalandık. Ailelerimizin haberi yoktu. Akrabalar araya girip ailelerimize söyledi ve olumlu karşılanınca evlendik. Hayat koşulları zordu, ama biz birbirimizi hiç kırmamaya çalıştık" diye konuştu.

'BİR TARAFIM EKSİK KALIR'

Ramazan Selçuk eşini ilk günkü gibi sevdiğini ve evliliklerini bu aşka borçlu olduklarını kaydetti. "Evlilik sevgi ve saygıya dayalı bir çatıdır. Onu görmediğim zaman bir tarafımı hep eksik hissederdim. Hayatın tüm zorluklarını beraber sevgi ve fedakârlık sayesinde aştık. Yanında iyi bir kadın varsa hayat sana vız gelir. Şimdiki evli çiftlere şaşıyorum, iki gün sonra anlaşamadık diyerek soluğu mahkemede alıyorlar. Sevgi ve saygı evliliklerde kendini yitirmiş. Biz 75 yılı devirdik, aynı yastığa baş koyduğumuzda tüm kırgınlıklar unutulurdu. Bu çizgiden hiç kopmadık" dedi.