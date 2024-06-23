Babadağ’dan bu bayramda binlerce tatilci uçtu

Muğla'nın Fethiye ilçesi Ölüdeniz Mahallesi'ndeki bin 965 rakımlı Babadağ, her yıl yamaç paraşütü yapmak isteyen binlerce yerli ve yabancı turiste heyecan yaşatıyor.

Tatilciler teleferik ile Babadağ'daki pistlere çıkıyor, eşsiz manzarayı izliyor. Babadağ'daki pistlerden yamaç paraşütleri ile havalanan tatilciler de Ölüdeniz'in muhteşem manzarasını kuş bakışı izleme fırsatı buluyor.

Babadağ'dan 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde 6 bin 340 kişi yamaç paraşütü ile uçuş gerçekleştirdi.

Yerli turistin akın ettiği Fethiye'ye gelen 2 bin 900'ü Türk, 867'si İngiliz, 827'si Çin ve 803 Rusya uyruklu kişiler yamaç paraşütü ile uçuş yaparak adrenalin depoladı.