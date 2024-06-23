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Haberler Muğla Babadağ’dan bu bayramda binlerce tatilci uçtu

Babadağ’dan bu bayramda binlerce tatilci uçtu

Bayram tatilinde büyük yoğunluğun yaşandığı yerlerden birisi de Muğla'nın gözde yerlerinden Babadağ oldu. Dünyanın en iyi yamaç paraşütü merkezleri arasında gösterilen Fethiye ilçesindeki Babadağ’dan 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde 6 bin 340 kişi yamaç paraşütü ile uçtu.

İHA
Babadağ’dan bu bayramda binlerce tatilci uçtu

Muğla'nın Fethiye ilçesi Ölüdeniz Mahallesi'ndeki bin 965 rakımlı Babadağ, her yıl yamaç paraşütü yapmak isteyen binlerce yerli ve yabancı turiste heyecan yaşatıyor.

Tatilciler teleferik ile Babadağ'daki pistlere çıkıyor, eşsiz manzarayı izliyor. Babadağ'daki pistlerden yamaç paraşütleri ile havalanan tatilciler de Ölüdeniz'in muhteşem manzarasını kuş bakışı izleme fırsatı buluyor.

Babadağ'dan 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde 6 bin 340 kişi yamaç paraşütü ile uçuş gerçekleştirdi.

Yerli turistin akın ettiği Fethiye'ye gelen 2 bin 900'ü Türk, 867'si İngiliz, 827'si Çin ve 803 Rusya uyruklu kişiler yamaç paraşütü ile uçuş yaparak adrenalin depoladı.

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