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Bodrum'dan tatilciler gitti geriye çöpleri kaldı

Muğla'nın gözde turizm merkezi Bodrum, en çok tatilci akınına uğrayan ilçelerden biri oldu. Tatilin sona ermesi ile birlikte ziyaretçiler şehirlerine dönerken geriye tonlarca çöp kaldı. İlçede 9 günlük bayram tatili süresince yaklaşık 7 bin 800 ton çöp toplandı.

DHA
Bodrum’dan tatilciler gitti geriye çöpleri kaldı

Muğla'nın dünyaca ünlü turistik ilçesi Bodrum, 9 günlük Kurban Bayramı tatili süresince ziyaretçi akınına uğradı. Boşalmaya başlayan ilçede, ziyaretçilerden geriye çöpleri kaldı. Belediye ekipleri, başta plajlar olmak üzere 8 günde 9 bin 400 ton atık topladı.

Kurban Bayramı'nı tatil beldelerinde geçirmek isteyenlerden bir bölümü önemli turizm destinasyonlarından Bodrum'daki sahil ve mesire alanlarını tercih etti. Tatilciler nedeniyle ilçede nüfus yoğunluğu artarken, sahiller ve mesire alanları doldu. Otellerin de yüzde 100 doluluk oranına ulaştığı ilçede yerli ve yabancı turistler özellikle sahillerde yoğunluk oluşturdu. Bayram sonrası ise tatilciler dönerken, geriye çöpleri kaldı. Bodrum'da nüfus yoğunluğu nedeniyle çöp sorunu yaşandı. Bazı noktalarda çöp yığınları oluştu.

BAYRAM TATİLİNDE ÇÖP ORANI YÜZDE 33 ARTTI

Günde ortalama 150 ton bahçe atığının toplandığı ilçede bu oran, bayram tatilinde yüzde 33 artışla 200 tona çıktı. Günde ortala 690 ton toplanan atık miktarı ise bu süreçte 975 ton oldu. Ekipler 8 günde 1600 ton bahçe atığı, 7 bin 800 ton ise evsel atık olmak üzere toplam 9 bin 400 ton atık topladı.

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