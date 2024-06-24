  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Muğla 6 kedinin imdadına itfaiye erleri yetişti

6 kedinin imdadına itfaiye erleri yetişti

HABER MERKEZİ
6 kedinin imdadına itfaiye erleri yetişti
MUĞLA'NIN Bodrum ilçesinde, Dirmil Mahallesi'nde bulunan 3 katlı bir villanın en üst katında yangın meydana geldi. İddiaya göre, prizdeki elektrik akımından çıkan yangın, kısa sürede katı sardı. Evde kimsenin bulunmadığı sırada çıkan yangında, alevleri gören çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerin müdahalesi sonucu yaklaşık 1 saatte söndürülürken, evde bulunan 6 kedi, itfaiye ekiplerinin çabasıyla kurtarıldı. İtfaiye, yangının çıkış nedenini belirlenmesi için inceleme başlattı.
İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA