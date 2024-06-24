6 kedinin imdadına itfaiye erleri yetişti

MUĞLA'NIN Bodrum ilçesinde, Dirmil Mahallesi'nde bulunan 3 katlı bir villanın en üst katında yangın meydana geldi. İddiaya göre, prizdeki elektrik akımından çıkan yangın, kısa sürede katı sardı. Evde kimsenin bulunmadığı sırada çıkan yangında, alevleri gören çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerin müdahalesi sonucu yaklaşık 1 saatte söndürülürken, evde bulunan 6 kedi, itfaiye ekiplerinin çabasıyla kurtarıldı. İtfaiye, yangının çıkış nedenini belirlenmesi için inceleme başlattı.