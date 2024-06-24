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Haberler Muğla Dalaman Çayı'nda kaybolan gencin cesedi bulundu

Dalaman Çayı'nda kaybolan gencin cesedi bulundu

Muğla'da Dalaman Çayı'na yüzmek için girdikten bir süre sonra gözden kaybolan Suriye uyruklu 17 yaşındaki Hasan Salih'in cansız bedeni sabah saatlerinde ekipler tarafından bulundu.

İHA
Dalaman Çayı’nda kaybolan gencin cesedi bulundu

Muğla'da pazar günü akşam saatlerinde Dalaman Akçataş Mahallesi mevkiinde serinlemek için Dalaman Çayı'na giren Suriye uyruklu Hasan Salih, bir süre yüzdükten sonra gözden kayboldu. Yanında bulunan yine Suriye uyruklu arkadaşı tarafından yetkililere bilgi verilmesi üzerine bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi Ortaca İtfaiye, 112 Ambulans, Jandarma, AFAD, AKUT gibi arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

Akıntıya kapılarak kaybolan Suriyeli genci arama çalışmaları sabah saatlerine kadar devam etti. Gece boyunca yapılan arama çalışmaları sabah saatlerinde Muğla Büyükşehir Belediyesi Su Altı Arama Kurtarma ekipleri tarafından Suriyeli gencin cesedinin bulunması ile sona erdi.

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