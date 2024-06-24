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Haberler Muğla Hastane bahçesinde yürekler ağza geldi!

Hastane bahçesinde yürekler ağza geldi!

Muğla'nın Menteşe ilçesinde hastanenin otoparkındaki otomobil, elektrik aksamının kısa devre yapması sonucu alev aldı. Olay yerine gelen ekipler yangını diğer araçlara sıçramadan söndürdü.

İHA
Hastane bahçesinde yürekler ağza geldi!

Muğla'nın Menteşe ilçesinde hastenin bahçesindeki yangını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesine ait itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangına ilk müdahaleyi yoldan geçen Muğla Büyükşehir Belediyesi Hastane güzergahında buluna otobüs şoförü araç içerisinde bulunan yangın söndürme tüpü ile yaptı.

Büyükşehir Belediyesine bağlı Menteşe itfaiye grup amirliği ekiplerinin olay yerine gelmesi ile yangın diğer araçlara ve çevreye sıçramadan söndürüldü. İtfaiye ekipleri, yangının araçtaki elektrik aksamının kısa devre yapması sonucu çıktığını belirlerken, olayla ilgili detaylı inceleme devam ediyor

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