Balıkesir’de ve Denizli’de orman yangını

Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde çıkan yangın, saat 13.00 kırsal Tayyipler Mahallesi'ndeki arazide çıktı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevler, ormana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye uçak, helikopter ve arazözler sevk edildi. Alevlere, havadan ve karadan müdahale ediliyor.

DENİZLİ'DE ORMAN YANGINI

Yangın, Denizli'nin Buldan ilçesi Helvacılar Mahallesi Tekke bölgesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenlerden dolayı yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye sevk edilen ekipler ve vatandaşlar yangına müdahale ediyor. Bölgede ara ara şiddetlenen rüzgar nedeniyle alevleri kontrol altına almak güçleşiyor.