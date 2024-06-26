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Haberler Muğla Burak’ı darp ederek öldüren katiller adalete hesap veriyor

Burak’ı darp ederek öldüren katiller adalete hesap veriyor

OSMAN AKÇA
Burak’ı darp ederek öldüren katiller adalete hesap veriyor
MUĞLA'NIN Bodrum ilçesinde Burak Aktaş'ın (33) yaşamını yitirdiği olayla ilgili 3 tutuklu sanığın yargılanmasına başlandı. Bir turizm firmasında VIP minibüs şoförü olarak çalışan Burak Aktaş, aynı lojmanda kaldığı iş arkadaşı Metin A. (62) ile tartıştı. Çıkan kavgaya Metin A.'nın arkadaşı Ferdi K.(38) ile Salih D.(37) de geldi. Kavgada Burak Aktaş 3 kişi tarafından tekme ve yumruklarla feci şekilde darp edildi. Beyin kanaması geçirdiği tespit edilen genç adam yaşamını yitirdi. Mankeme sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek duruşmayı 11 Eylül tarihine erteledi.
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