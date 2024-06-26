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Haberler Muğla Muğla'da orman yangınlarıyla mücadele! Ekipler devriye geziyor

Muğla'da orman yangınlarıyla mücadele! Ekipler devriye geziyor

Muğla'da orman yangınların engellemeye yönelik alınan tedbirler üst seviyeye çıktı. Jandarma komando, polis özel harekat ve orman muhafaza ekipleri riskli bölgelerde devriye geziyor.

DHA
Muğla’da orman yangınlarıyla mücadele! Ekipler devriye geziyor

Zengin kültürel mirası, kıyıları ve yeşilin farklı tonlarını barındıran doğasıyla her yıl milyonlarca yerli ve yabancı turisti ağırlayan Muğla'da, olası orman yangınlarının önlenmesi amacıyla sıkı tedbirler uygulamaya geçirildi. Polis, özel harekat ve jandarma komando ile orman muhafaza görevlileri, yangın riskinin bulunduğu ormanlarda devriye görevi yapıyor. Ekipler, orman yangınları konusunda dikkatli ve duyarlı olmaları için vatandaşlara da uyarılarda bulunuyor.

Muğla Valisi İdris Akbıyık, "Değerli vatandaşlarımız bazı ihmallerin telafisi yoktur. Hava sıcaklıklarının oldukça yüksek olduğu bu günlerde lütfen yangına sebebiyet verecek davranışlardan uzak duralım. Yeşil vatanımızı hep birlikte koruyalım" dedi.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
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