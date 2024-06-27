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Bodrum'da içme suyu isale hattı patladı yol çöktü

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, dün gece saatlerinde içme suyu isale hattı bilinmeyen bir sebeple patladı. Tazyikli su sürücülere zor anlar yaşatırken yolda büyük çapta çukur meydana geldi.

AA
Bodrum’da içme suyu isale hattı patladı yol çöktü

Muğla'da dün gece saatlerinde meydana gelen olayda Bodrum-Gündoğan kara yolu Gölköy Mahallesi girişindeki içme suyu isale hattı henüz belirlenemeyen nedenle patladı. İsale hattının patlamasının ardından kara yolunda büyük çapta çukur oluştu.

Tazyikli su nedeniyle araçlar yolda güçlükle ilerledi. Jandarma ekiplerince bölgede güvenlik tedbiri alındı. Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü ekiplerinin bölgede onarım çalışması başlattığı öğrenildi. İsale hattının patlamasının ardından yaşananlar cep telefonu kameralarınca görüntülendi.

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