Özel Harekat bu kez Yeşil Vatan için devriyede

"TELAFİSİ YOK"

MUĞLA'DA orman yangınlarının önlenmesi amacıyla, yangın riskinin bulunduğu ormanlık alanlarda devriye görevine başlayan Jandarma ve Polis Özel Harekat timleri yeşil vatanı korumak için görev başında. Orman Muhafaza ekipleri ile birlikte sahada görev yapacak olan ekipler, vatandaşları orman yangınları konusunda dikkatli ve duyarlı olmaları konusunda uyarıyor.

Muğla Valisi İdris Akbıyık, konuyla ilgili yaptığı açıklamada vatandaşlara önemli uyarılarda bulundu. Akbıyık, "Değerli Vatandaşlarımız, bazı ihmallerin telafisi yoktur. Hava sıcaklıklarının oldukça yüksek olduğu bu günlerde lütfen yangına sebebiyet verecek davranışlardan uzak duralım. Yeşil vatanımızı hep birlikte koruyalım" dedi. Yaz aylarının gelmesi ve sıcaklıkların artmasıyla birlikte orman yangınları riski de artmış durumda. Bu nedenle JÖH, PÖH ve Orman Muhafaza ekipleri, yangın tehlikesinin yüksek olduğu bölgelerde düzenli devriye görevleri yaparak hem yangın çıkmasını önleme hem de vatandaşları bilgilendirme çalışmaları yapıyor.