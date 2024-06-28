Marmaris’te doğalgaza kavuşuyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazetenin bugünkü sayısında yayınlanan kararda, Marmaris'e Doğal Gaz Boru Hattı yapılması amacıyla çevredeki taşınmazlar için acele kamulaştırma kararı verildi.

Yayımlanan kararda şu ifadelere yer verildi: "Marmaris İlçesi Doğal Gaz Boru Hattı Projesinin gerçekleştirilmesi amacıyla ekli haritada gösterilen güzergâha isabet eden taşınmazlar ile söz konusu Proje kapsamında inşa edilecek sabit tesisler, ulaşım yolları, enerji nakil hatları, katodik koruma hatları ve anot yataklarının yapımı amacıyla ihtiyaç duyulan taşınmazların, mülkiyet şeklinde ya da daimi/geçici irtifak hakkı kurulmak suretiyle Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılmasına, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 27'nci maddesi gereğince karar verilmiştir"