Motosiklet kazası can aldı: 1 ölü

MUĞLA'NIN Milas-Bodrum Karayolu Karakaya mevkiinde korkunç bir kaza meydana geldi. Üzerinde Mehmet Aslan ve Y.M.'nin bulunduğu seyir halindeki motosiklete otomobil çarptı. Çarpmanın etkisi ile biri kadın 2 kişi savrularak devrilen motosikletten düştü. Motosiklete çarpan otomobil sürücüsü durmayıp kaçarken, ticari taksi de motosikletten düşen erkek şahsa çarparak altına aldı. Kazayı görenler durumu ekiplere bildirdi. Sağlık ekipleri ticari taksinin altında kalan Mehmet Aslan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralanan Y.M. isimli kadın şahıs ise ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Öte yandan motosiklete ilk çarpan otomobil olay yerinden biraz ileride terk edilmiş hale bulundu. Polis ekipleri kazanın ardından kaçan sürücünün tespit edilerek yakalanması için çalışma başlattı.