Muğla’daki ilçe belediyelerinde ikramiye sıkıntısı

MUĞLA'NIN Menteşe Belediyesi'nde çalışan işçilere, Mayıs ayında verileceği söylenen ikramiyelerin hesaplara yatmadığı iddia edildi. Konuya ilişkin açıklama yapan Genel-İş Sendikası Muğla 1 No'lu Şube Başkanı Uzay Kocabaş, "Dönem dönem böyle sıkıntılar oluyor. Ula'da, Marmaris'te ve Fethiye'de de var. Belediyeler zor durumdalar" dedi. Genel İş Sendikası ve Menteşe Belediyesi arasında imzalanan toplu iş sözleşmesine göre yaklaşık 750 sendikalı işçinin maaşları ile birlikte almaları gereken Mayıs ayı ikramiyelerini hesapta göremedikleri ileri sürüldü. Kocabaş, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Sözleşmede ikramiye var. İller Bankası'ndan gelen paralarda çok büyük kesintiler var. Ne zaman emlak vergisi veya para gelince ödeniyor. Menteşe Belediyesi'nde sendikamıza bağlı yaklaşık 750 üyemiz var. Evet, yatması gereken mayıs ayında ödenemedi. 1 ay 15 gün geç yatıyor, sonra alıyoruz."