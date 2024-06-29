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Haberler Muğla Datça'da sahilde erkek cesedi bulundu

Datça'da sahilde erkek cesedi bulundu

Muğla'nın turizm merkezlerinden olan Datça ilçesi Çatı koyunda kimliği belirsiz bir erkek cesedi bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA
Datça’da sahilde erkek cesedi bulundu

Muğla'nın Datça ilçesi Çatı koyunda kimliği belirsiz erkek cesedi bulundu.

Datça Körmen mevkii Çatı koyunda kimliği belirsiz bir erkek cesedi görüldü. Deforme olmuş erkek cesedini gören vatandaşların ihbarı üzerine Sahil Güvenlik ekipleri bölgeye harekete geçti. Sahil Güvenlik Komutanlığı Datça ekibi su altı dalış timi cesedi bulunduğu yerden çıkararak cenaze aracına teslim etti.

Cesedin kimlik belirlenmesi için Yerkesik Adli Tıp Kurumu'na sevk edileceği öğrenildi. Datça Cumhuriyet Savcılığı olay ile ilgili soruşturma başlattı.

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