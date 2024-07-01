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Haberler Muğla Piknikçiler Marmaris'te ormanı yaktı! O anlar kamerada

Piknikçiler Marmaris'te ormanı yaktı! O anlar kamerada

Muğla'nın Marmaris ilçesi Bördübet Gölge Koyu'nda dün akşam saatlerinde çıkan yangında 5 hektarlık ormanlık alan zarar gördü. Yangının, bölgede piknik yapan kişilerin yaktığı mangaldan kaynaklandığı tespit edildi. Yangına sebep olan 3 kişinin alandan hızla uzaklaştığı o anlar da cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

DHA
Piknikçiler Marmaris’te ormanı yaktı! O anlar kamerada

Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangınında yaklaşık 5 hektar ormanlık alan zarar gördü.

Muğla'nın Marmaris ilçesi Bördübet mevkisi Gölge Koyu'ndaki ormanda çıkan yangının, bölgede piknik yapan kişilerin yaktığı mangaldan kaynaklandığı tespit edildi. Alana çekme karavan ile piknik yapmaya gittikleri iddia edilen Pınar S., Hüseyin S. ve Selçuk S.'nin mangal yaktıkları sırada kıvılcımların yangına neden olduğu anlaşıldı. Gözaltına alınan şüphelilerin, işlemlerin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

O ANLAR CEP TELEFONU KAMERASINDA

5 hektar ormanlık alanın zarar gördüğü yangına sebep olan 3 kişinin alandan hızla uzaklaşmaları, bir vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından anbean kaydedildi. Görüntüde, yangının ortaya çıkması ve büyümesinin ardından 3 kişinin çekme karavanla olay yerinden hızla uzaklaştığı yer aldı.

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