Muğla ve Aydın’daki yangınlar söndürüldü

Muğla Menteşe'te Yerkesik Mahallesi'nde tarım arazisinde başlayan yangın, çevredeki vatandaşlar tarafından fark edildi. Dumanı gören vatandaşlar, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait arazözler, Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne ait itfaiye ekipleri ve hava araçları sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesi ile yangın kontrol altına alındı.

BALKONDAKİ KOMBİDEN ÇIKAN YANGIN BÜYÜMEDEN SÖNDÜRÜLDÜ

Aydın'daki yangın ise Efeler ilçesi Hasanefendi Mahallesi 1919 Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir apartmanın 4. katındaki balkonda bulunan kombiden dumanlar yükseldi. Dumanları fark eden mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Mahalle sakinleri ekipler gelene kadar kendi imkanlarıyla yangına müdahale etmek için seferber olurken, itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Ekipler soğutma çalışması gerçekleşmesinin ardından yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.