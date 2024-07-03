Yeni Zelanda’nın en zengin adamı Muğla’da! Fiyatı dudak uçuklatan yatın içinde yok yok

Yeni Zelanda'nın en zengin iş insanlarından Graeme Hart, Ulysses ve U81 yatlarıyla Bodrum ve Marmaris koylarında tur yapıyor. Yeni Zelandalı iş insanı Hart, 2 gün önce Bodrum'a geldi ve burada bir gün kaldıktan sonra Marmaris Hisarönü Körfezi'ne geçti. Ulysses, Dünyanın En Büyük Yatları listesinde 33. sırada yer alıyor. Ayrıca 275 milyon dolar değerindeki yata 60 metre boyundaki U81 destek yatı da eşlik ediyor.

SÜPERYATIN TEKNİK DETAYLARI

Yeni Zelandalı milyarder iş adamı Graeme Hart, lüks yaşam tarzının bir parçası olarak sahip olduğu 116 m (380 ft) süperyat "Ulysses" ile dikkat çekiyor. Bu göz alıcı yat, sadece büyüklüğü ve tasarımıyla değil, aynı zamanda sunduğu teknik özellikler ve konfor olanaklarıyla da ön plana çıkıyor. Ulysses'in bir şarap barı, büyük bir yüzme havuzu, sinema, sauna ve büyük bir spor salonu, helikopter pisti de bulunuyor. Yatta15 kabinde 30 misafir, ve 48 mürettebat kapasitesi var.

TEKNİK ÖZELLİKLER VE TASARIM

İnşa Yeri ve Yılı: Kleven Yachts tarafından Norveç'te inşa edilmiştir ve 2018 yılında denize indirilmiştir. Dış Tasarım: Oscar Mike ve Kyle Dick tarafından yapıldı. İç Tasarım: H2 Yacht Design tarafından gerçekleştirildi. Ulysses yatı iki motorla çalışıyor Caterpillar 3516C dizel motorlar 12 deniz mili azami hız sağlayan ve 10 knot seyir hızı. Tahmini 8.000 deniz milinin üzerinde menzile sahip olan Ulysses, uzun menzilli seyir kabiliyetine sahip olup, bu da onu uzak yerleri keşfetmek için ideal kılmaktadır.

GRAEME HART KİMDİR?

Graeme Hart, Yeni Zelanda'nın en zengin işadamı olarak bilinen ve küresel ölçekte tanınan bir milyarderdir. 1955 yılında doğan Hart, iş dünyasında gösterdiği başarılı hamlelerle adını duyurmuştur. Eğitimi ve kariyerine dair ilginç detaylar, onun iş dünyasında nasıl zirveye çıktığını gözler önüne seriyor.

Hart, kariyerine ticaretle başlamış ve 1980'lerde ilk büyük iş girişimini gerçekleştirmiştir. 1987 yılında Rank Group adını verdiği holdingi kurarak, çeşitli sektörlere yatırım yapmaya başlamıştır. Rank Group, Hart'ın liderliğinde, özellikle ambalaj ve kağıt ürünleri alanında büyük bir güç haline gelmiştir. Forbes tarafından sıkça dünyanın en zengin insanları listesinde yer alması, onun servetinin büyüklüğünü ortaya koymaktadır.