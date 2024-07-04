Marmaris Belediyesi’ne haciz şoku

Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, Marmaris Belediye Meclisi'nin Temmuz Ayı 6. Olağan Toplantısı'nda kabul edilen 'Belediye mülkiyetinde bulunan taşınmazların satışı konusunda izin verilmesi' ile ilgili açıklama yaptı. Marmaris Belediyesinde geçmiş dönemden devralınan borcu ödeyebilmek için 3 aydan bu yana yoğun bir gayret içerisinde olduklarını belirten Başkan Ünlü, belediyeye ek kaynak oluşturmak için arayışımızı sürdürdüklerini kaydetti.

BELEDİYENİN BORCU ÇOK YÜKSEK

Borcun çok yüksek olduğuna değinen Acar Ünlü, "Ancak borcun çok yüksek olması, ekonomik sıkıntı içinde olan vatandaşların belediyeye yapması gereken vergi ve benzeri ödemelerini yapamaması ve daha önce belediyeye kaynak sağlayan yerlerin Marmaris Mal Müdürlüğü tarafından sözleşmelerinin yenilenmemesi gibi nedenler elimizi kolumuzu bağlamaktadır" dedi.

MARMARİS BELEDİYESİ HACİZLE KARŞI KARŞIYA

Marmaris Belediyesinin, borçlardan dolayı hacizle karşı karşıya olduğunu vurgulayan Ünlü, "Bu olumsuz ekonomik tablonun yanında işin bir de hakikat boyutu var. Belediye'nin Marmaris'e daha iyi bir hizmet sunabilmesi için öncelikle kendisinin ayakta durabilmesi gerekmektedir. Bunun için de Marmaris için gece gündüz demeden emek harcayan personelin evine ekmek götürmesi, belediyemizin hacizlerle karşı karşıya gelmemesi elzemdir. Bunun yanında iş yaptığımız ve borçlu olduğumuz esnaf kardeşlerimizin de rahat nefes alabilmesi için tez zamanda bir kaynak bulunmalıdır.Biz sürece müdahale etmediğimiz taktirde belediyenin malları haciz yoluyla çok daha düşük fiyatlara satılacak. Burada iki yöntem var ya mal satan yönetim olmayız diyerek süreci akışına bırakıp kenarda durup izleyeceğiz ya da Marmaris halkı adına konuya müdahil olup yaşanacak zararı minimize edeceğiz" ifadelerini kulandı.

SATIŞ İÇİN İZİN ALDIK

Mülkiyeti belediyeye ait olan taşınmazları için meclisten izin aldıklarını kaydeden Ünlü sözlerine şöyle devam etti: "Biz bu işin akışına bırakılmaması gerektiğini düşünüyoruz. Firmaların haciz yaparak 3 – 5 kuruşa satacağı mallarımızı irademizi koyarak değerinde satış yaptırabilir böylece hem malımızın değerini korumuş hem de o haciz masraflarının altına girmeyerek belediyeye yük getirmemiş oluruz. Bunun siyaset üstü bir nokta olduğuna inanıyoruz. Geçmişin hatalarının ve yanlışlarının farkında olan bizler, bu konuda son derece hassas ve dikkatli olacak hataya mahal vermeyeceğiz." dedi.

MARMARİS CUMHUR İTTİFAKI: "MARMARİS'İN MALINI SATTIRMAYACAĞIZ"

Marmaris Belediyesi önünde düzenlenen basın açıklamasında, Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü'nün Temmuz ayı olağan meclis toplantısında belediyeye ait bazı taşınmazların satışı için belediye meclisinden yetki almasını eleştirdi. İttifak, "Marmaris'in Marmarislinin malını geleceğini sattırmayacağız" dedi. AK Parti ve MHP Marmaris ilçe başkanları Belediye binası önünde basın açıklaması yaptı. Açıklamaya Cumhur İttifakı'nın Ak Parti ve MHP'li meclis üyeleri katıldı.

MHP Marmaris İlçe Başkanı Onur Ünver, yaptığı açıklamada, Marmaris Belediyesi'nin ciddi borçları olduğunu belirterek, " Marmaris Belediyesi'nin 2 Temmuz Salı günü yapılan meclis toplantısında ek gündem olarak meclise gelen 5 arazi ve 1 gayrimenkulün toplamda 6 adet taşınmaz mülkün satışa çıkması kararı, Cumhuriyet Halk Partili meclis üyelerinin oylarıyla kabul edilmiştir. Cumhur İttifakı Ak Parti ve MHP'li meclis üyelerinin verdiği red oyları sonucu değiştirememiştir" dedi.