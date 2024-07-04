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Haberler Muğla Yunan adasında yaralanan çocuk deniz ambulansıyla Bodrum'a getirildi

Yunan adasında yaralanan çocuk deniz ambulansıyla Bodrum'a getirildi

Yunanistan'ın Kos Adası'nda başından yaralanan çocuk, Bodrum Deniz Ambulansı ile adadan alınarak 112 ekiplerine teslim edildi. Bodrum'da özel bir hastaneye getirilen çocuğun tedavi altına aldığı öğrenildi.

OSMAN AKÇA
Yunan adasında yaralanan çocuk deniz ambulansıyla Bodrum’a getirildi

Muğla Bodrum Deniz Ambulansı Komuta Kontrol Merkezine, İstanköy (Kos) Adası'nda küçük bir çocuğun başından yaralandığı ve tedavi edilmesi gerektiği ihbarı üzerine durum Muğla İl Sağlık Afet Koordinasyon Merkezi'ne bildirildi. Görevlendirilen Güvercinlik 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu ekibi, "Yaşam" isimli deniz ambulansıyla adaya ulaştı.

Tedavi gördüğü hastaneden alınarak deniz ambulansıyla Bodrum'a getirilen Sarp Salman'ın özel bir hastaneye nakli gerçekleştirildi. Sarp Salman'ın adada çalışan babasını ziyareti sırasında kazanın meydana geldiği öğrenildi.

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