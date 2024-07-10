  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Muğla Muğla'da zincirleme trafik kazası

Muğla'da zincirleme trafik kazası

Muğla'nın Menteşe ilçesinde yağmurla birlikte kayganlaşan yolda zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kaza sonucu 1 kişi hafif yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

İHA
Muğla’da zincirleme trafik kazası

Muğla'nın Menteşe ilçesindeki Uğur Mumcu Bulvarı'nda zincirleme trafik kazası meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda araçların fren yapamaması sonucu 6 araç birbirine çarptı. Kazayı gören vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekibi, yaralıya ilk müdahaleyi yaparak ambulansla Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA