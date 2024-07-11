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Marmaris’te otelin kasasını soyan hırsız Ankara’da yakalandı

Marmaris’te sahte isimle işe girerek otelin kasasını soyan şüpheli R.K., Ankara’da polis ekipleri tarafından yakalandı.

HABER MERKEZİ
Marmaris’te otelin kasasını soyan hırsız Ankara’da yakalandı

Marmaris Hatipirimi Mahallesindeki bir otelde sahte isim kullanarak işe giren bir kişi sabah erken saatlerde resepsiyonun kasasında bulunan yaklaşık 100 bin TL ve 2000 Pound parayı alarak kaçtı. Otel görevlilerinin durumu bir süre sonra fark ederek polise bildirdi. Bunun üzerine önce çalışma başlatan Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri önce hırsızın gerçek kimliğini daha sonra Ankara'da bir arkadaşının evinde saklandığını tespit etti.

Ankara Emniyetiyle koordine kurularak 10 Temmuz günü saklandığı yerde yakalanan ve gözaltına alınan R.K.'nın Ankara'da mahkemeye çıkarılacağı öğrenildi.

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