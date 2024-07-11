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Haberler Muğla Muğla'da feci kaza! 70 metre yüksekliğindeki uçuruma yuvarlandı

Muğla'da feci kaza! 70 metre yüksekliğindeki uçuruma yuvarlandı

Muğla Marmaris'te Sakartepe rampasındaki araç, iniş halinde olduğu sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle 70 metrelik uçuruma yuvarlandı. Yaşanan kaza sonucu araç sürücüsü yaralandı.

İHA
Muğla’da feci kaza! 70 metre yüksekliğindeki uçuruma yuvarlandı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde yaşanan kazada bir otomobil, Sakartepe rampası seyir terasına gelmeden önceki son virajda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 70 metrelik uçuruma yuvarlandı. Kazayı gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi vermesi üzerine bölgeye, 112 ambulans, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye, Jandarma, polis ekipleri sevk edildi.

Arazinin sarp arazi olması nedeniyle sağlık ekipleri yaralıyı alamayınca UMKE ve AFAD ekiplerinden yardım istendi. Bölgeye UMKE ve AFAD ekipleri sevk edildi. Araç içinde sıkışan sürücü Birsen Deveci, UMKE, AFAD ve İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak karayolundan sarkıtılan ip yardımı ile yukarı çekildi. Yaklaşık bir saatlik bir kurtarma çalışmasının ardından araç sürücüsü 65 yaşındaki Birsen Deveci kurtarıldıktan sonra 112 ambulans ekiplerine teslim edildi. Yaralı kadın Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. 65 yaşındaki yaralı kadının durumunu iyi olduğu öğrenildi.

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