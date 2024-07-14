Tur otobüsünün freni patladı: 2 ölü 35 yaralı

Ula ilçesi Akyaka Mahallesi girişinde yerli turistleri taşıyan Mehmet D'nin kullandığı tur otobüsü park halindeki 3 araca çarptıktan sonra bir evin bahçe duvarına vurarak durdu. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbarın ardından bölgeye çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.Araçta sıkışan yaralılardan 4'ü Muğla Büyükşehir Belediyesi Akyaka İtfaiye İstasyonu ekiplerince yapılan çalışmayla kurtarıldı.

HASTANEYE KALDIRILDILAR

Kazada 11 yaşındaki Melisa Gültekin olay yerinde, Necla Doğu (57) ise kaldırıldığı Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Yaralananların sayısı ise 9'u ağır 35'e yükseldi. Yaralılardan 4'ünün Köyceğiz, 6'sının Marmaris 5'inin Menteşe Devlet Hastanesinde, 7'sinin Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, 8'inin Marmaris'te, 6'sının da Menteşe'deki özel hastanelerde tedavi altına alındığı öğrenildi.

KIZLARI İÇİN KATILMIŞLAR

Aynı kazada yaşamını yitiren Melisa Gültekin'in, yanındaki trafik polisi babası Aykut Gültekin ile annesi Seher Gültekin'in de yaralandığı belirtildi. Tedavisi süren Gültekin çiftinin hayati tehlikesi bulunduğu bildirildi. Öte yandan Gültekin'in kızları Melisa'nın Akyaka'yı çok sevmesi üzerine Denizli'den tur gezisine katıldığı bildirildi.

5 KİLOMETRE KUYRUK OLDU

Günübirlik tatilcilerin en fazla rağbet gösterdiği Sakin Kent unvanlı Akyaka Mahallesi girişinde, Denizli'den günübirlik tatil için gelen otobüsün yaptığı kaza sonrası Akyaka'ya giriş trafiğe kapatıldı. Aydın, Denizli ve İzmir'den günü birlik tatil için araçları ile gelenler, Sakartepe rampasının Marmaris, Datça ve Fethiye güzergahında yaklaşık 5 kilometre kuyruk oluştu.