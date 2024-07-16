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Haberler Muğla Güreşte rakibine yenilen boğa sahibine saldırdı

Güreşte rakibine yenilen boğa sahibine saldırdı

Muğla Menteşe'de boğa güreşi festivalinin bu yıl 10.'su düzenlendi. Güreşte rakibine mağlup olan boğa, öfkeyle arenadaki sahibini saldırarak hastanelik etti.

İHA
Güreşte rakibine yenilen boğa sahibine saldırdı

Ege Bölgesi'nin en önemli Yörük geleneklerinden biri olan ve Muğla yöresinde asırlardır sürdürülen boğa güreşi şenlikleri Menteşe ilçesine bağlı kırsal Algı Mahallesi'nde gerçekleştirildi. Güreşlere Milas'tan katılan Ozan Kubilay ile Menteşe'den Feriştah Korkmaz'ın boğası başaltı güreşlerinde arenada buluştu.

Oldukça çekişmeli ve kıran kırana geçen güreşlerde rakibine yenilen Ozan Kubilay'ın boğası güreşi bıraktıktan sonra adeta çıldırdı. Pehlivan boğa yenilginin öfkesini çıkarırcasına sahibi Kubilay'ı süstü. Boğanın süsmesiyle yere yığılan Ozan Kubilay'a ilk müdahaleyi sahadaki görevliler ve arkadaşları yaptı. Boğa sahibi ambulansla hastaneye kaldırılırken, boğa da kölesteye alındı.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
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