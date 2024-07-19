5 milyonluk Kuran-ı Kerim’i satarken yakalandılar

Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan istihbari çalışmalarda Köyceğiz ilçesinde oturan E.D. ve İ.Y. isimli şahısların tarihi eser niteliği bulunan Kur'an-ı Kerimleri satmak için müşteri arayışı içinde oldukları bilgisi alındı.

Jandarma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından oluşturulan sivil ekip alıcı kimliği ile şahıslar ile pazarlık yaptı. Yapılan pazarlık sonucu 5 milyon TL'ye anlaşma sağlanırken, sivil ekiplere tarihi değeri bulunan bin yıllık Kur'an-ı Kerimlerin satışı esnasında KOM Şube Müdürlüğü ve Köyceğiz İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından suçüstü yapılarak şüpheliler yakalandı.

Yapılan operasyonda şahısların yanlarında bulunan iddiaya göre 2 adet ve bin yıllık, toplam değeri 5 milyon TL olduğu değerlendirilen deri kaplama Kur'an-ı Kerim ele geçirildi. Köyceğiz Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen faaliyet ile ilgili adli işlemlere başlandığı açıklandı.