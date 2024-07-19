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Bodrum'da değişmeyen görüntü! Ana isale hattı yine patladı

Muğla'nın önemli turizm merkezlerinden olan Bodrum'da ana su isale hattın gece saatlerinde yine patladı. Patlama sonucu tonlarca su boşa akarken cadde ve sokaklar göle döndü.

DHA
Bodrum’da değişmeyen görüntü! Ana isale hattı yine patladı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, ana su isale hattında meydana gelen patlama nedeniyle yol çöktü, cadde ve sokaklar göle döndü.

Olay, saat 23.00 sıralarında Yahşi Mahallesi Kargı Caddesinde meydana geldi. Cadde üzerinde ana su isale hattında patlama meydana geldi. Patlamayla birlikte yolda devasa çukur oluşurken, tonlarca su boşa aktı.

Cadde ve sokaklar göle dönerken bir evin bahçesi suyla doldu. İhbar üzerine bölgeye belediye ekipleri sevk edildi. Zabıta tarafından cadde trafiğe kapatılırken sürücüler alternatif güzergahları kullandı. Patlama nedeniyle ekipler bölgede onarım çalışması başlattı.

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