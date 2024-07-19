  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Muğla Muğla'da yaşlı kadının cesedi tarlada bulundu

Muğla'da yaşlı kadının cesedi tarlada bulundu

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 10 gündür haber alınamayan 88 yaşında yaşlı kadının cansız bedeni tarlada bulundu. Evinin arkasında bulunan kadının ölüm sebebinin belirlenebilmesi için inceleme başlatıldı.

İHA
Muğla’da yaşlı kadının cesedi tarlada bulundu

Muğla'nın Bodrum ilçesinde Gümüşlük Mahalle merkezine her gün inen Gülfidan Öztaşkın'ın (88) son günlerde bölgede görülmediği fark edildi. Jandarma tarafından yapılan soruşturma sonucunda Öztaşkın'dan yaklaşık 10 gündür haber alınamadığı tespit edildi. Bugün akşam saatlerinde jandarma ve Muğla 911 Arama Kurtarma Araştırma Derneği ile bazı arama kurtarma gönüllülerince arama kurtarma çalışmasına başlandı.

Arama kurtarma çalışması sonucunda Öztaşkın'ın oğlunun evinin arka kısmında cansız bedenine ulaşıldı. Oğlunun ise rahatsızlığı nedeniyle bir süredir hastanede yattığı öğrenildi. Jandarma ekiplerinin olay yeri ve çevresindeki incelemeleri sürüyor. Gülfidan Öztaşkın'ın cenazesi, kesin ölüm sebebinin belirlenebilmesi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderileceği bildirildi.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA