Muğla’nın Taylandlı gelini: Ayşe! Aşkı seçip köye yerleşti

Marmaris'te bir restoranda garson olarak çalışan Ramazan Köroğlu, 2007 yılında tatil için Tayland'a gitti. Burada tanıştığı üniversite öğrencisi Mayurin Panyapratheep'e aşık oldu. 18 yaşındaki Mayurin de Ramazan'a karşılık verince, Ramazan evlenme teklif etti. Mayurin'in ailesi, genç kızın eğitimi nedeniyle bu evliliğe karşı çıksa da, Mayurin Türk gencini sevdiğini söyleyerek eğitimini bırakıp evlenmeyi kabul etti. Türkiye'ye gelen Mayurin, Ramazan'ın ailesiyle tanıştıktan sonra köy yaşamını çok sevdi. Bir yıl sonra muhteşem bir köy düğünüyle evlenen çift, yeni bir hayata adım attı. Mayurin, kaynanası Sultan Köroğlu'nun verdiği Ayşe ismiyle Türk vatandaşı oldu ve kısa sürede köy yaşamına adapte oldu.

ŞEHİRDEN TARLAYA UZANAN YOLCULUK

Evlenip köyde yaşamaya başlayan Ramazan ve Mayurin Köroğlu çifti, evde yaptıkları süs eşyalarını semt pazarlarında satarak geçimlerini sağlamaya başladılar. Mutlu evliliklerinden iki erkek çocukları olan çift, boş zamanlarında köydeki tarlada çalışarak susam ve sebze yetiştirdi. Mayurin , kısa sürede köy işlerini öğrenip tarlada susam hasat etmeye ve zeytin toplamaya başladı. Köy halkının sevgisini kazanan Taylandlı gelin, emekleriyle aile bütçesine katkı sağlıyor.

TAYLAND'DAN BİTKİ GETİRİP KÖYDE YETİŞTİRİYOR

Tarlada çalışmadığı zamanlarda, boyama sanatı ve güzel yazı yazma gibi el işlerine yönelen Mayurin Köroğlu , su üstünde yüzen kokulu çiçek mumlar ve sabuna şekil vererek çiçekler yapıp pazarda satarak aile ekonomisine katkıda bulunuyor. Tayland'dan getirdiği meyve fidanlarını bahçede yetiştiren Mayurin , farklı iklim bitkilerinin köyde yetişmesine katkı sağlıyor. Kış mevsiminde dağdan mantar ve ot toplayan yabancı gelin , Türk yemeklerinden keşkek, kuru dolma ve kuru fasulye yapmayı öğrenerek lezzetli sofralar kuruyor.

TAYLAND'DA TÜRKİYE'NİN TANITIM ELÇİSİ OLDU

Ramazan ve Ayşe Köroğlu çifti, Türk geleneklerini Tayland'da tanıtmak için sosyal medya sayfası kurarak büyük bir takipçi kitlesine ulaştı. Köy yaşamı ve doğal güzellikleri videolarla paylaşan Mayurin Köroğlu, Türkiye'yi ülkesinde tanıtarak kültür elçiliği yapıyor. 15 yaşındaki Okan ve 8 yaşındaki Mert isimli oğullarına iyi bir annelik yapan Taylandlı gelin, çok iyi derecede Türkçe konuşuyor ve çocuklarına Türkçe, Tayca ve İngilizce öğretiyor. Şirinköy'de sevgi ve emekle yeni bir hayat kuran Taylandlı gelin Mayurin , köy halkının da büyük bir sevgisini kazandı.