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Haberler Muğla Muğla'da hareketli anlar! 'Korsan taksici' iddiasına sinirlendi, durağı bastı

Muğla'da hareketli anlar! 'Korsan taksici' iddiasına sinirlendi, durağı bastı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir şahıs korsan taksicilik iddiasıyla kendisini darbeden kişinin çalıştığı durağı 5 kişi ile bastı. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

DHA
Muğla’da hareketli anlar! ’Korsan taksici’ iddiasına sinirlendi, durağı bastı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde O.K. (35), korsan taksicilik yaptığını ileri sürerek kendisini darbeden A.Ş.'nin (47) çalıştığı taksi durağını yanındaki 5 kişiyle sopalarla bastı. Çıkan arbedede 3 kişi hafif yaralanırken, olay durağın güvenlik kamerasına yansıdı. Polis, kavgaya karıştıkları belirlenen 8 kişiyi gözaltına aldı.

Bodrum'da dün gece A.Ş. otomobiliyle, Cevat Şakir Caddesi'ndeki bir akaryakıt istasyonu önünden çocuklarını aldı. Bu sırada taksisiyle bölgeden geçen O.K., korsan taksicilik yaptığını ileri sürdüğü A.Ş.'yi darbetti. A.Ş. durumu akrabalarına ve arkadaşlarına bildirip, yardım istedi. A.Ş., gelen 5 kişiyle birlikte, ellerinde sopalarla kendisini darbeden taksici O.K.'nin bağlı olduğu Çarşı Mahallesi'nde Eski Otogar içinde bulunan taksi durağını bastı. Yaşanan arbedede A.Ş., O.K. ve M.B. (21) hafif yaralandı.

Olay taksi durağının güvenlik kamerasına yansırken, ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Soruşturma başlatan polis, kavgaya karıştıkları ileri sürülen 8 kişiyi gözaltına aldı. Taraflar, birbirlerinden şikayetçi oldu.

O.K.'nin polisteki ifadesinde durakta beklerken A.Ş. ve yanındakiler tarafından durduk yere darbedildiğini ve sebebinin bilmediğini söylediği öğrenildi.

Şüpheliler, polisteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
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