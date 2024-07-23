  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Muğla Dünya turunda Muğla'ya gelen Rus fenomen Tatiana, kazada hayatını kaybetti

Dünya turunda Muğla'ya gelen Rus fenomen Tatiana, kazada hayatını kaybetti

Dünyaca ünlü sosyal medya fenomeni moto vlogger Tatyana Ivanovna Ozolina çıktığı dünya turuna Muğla'ya geldi. Milas'da başka bir motosikletle çarpışan ünlü fenomen hayatını kaybetti.

DHA
Dünya turunda Muğla’ya gelen Rus fenomen Tatiana, kazada hayatını kaybetti

Muğla'daki kaza, dün saat 17.30 sıralarında Söke- Milas kara yolunda meydana geldi. Milas'a yönüne giden Onur Obuk yönetimindeki 01 ATM 970 plakalı motosiklet, Rus sosyal medya fenomeni Tatiana Ozolina'nın kullandığı 4898 AM 55 plakalı motosiklete arkadan çarptı. Savrulan motosikletler bariyere çarptı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Ozolina'nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Ağır yaralanan Onur Obuk ise Milas Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Obuk'un sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Tatiana Ozolina'nın cansız bedeni otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Bir süre önce dünya turu yapmak için yola çıkan Ozolina'nın bu kapsamda Türkiye'ye geldiği belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA