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Haberler Muğla Datça’da deniz kirliliği isyan ettirdi

Datça’da deniz kirliliği isyan ettirdi

Muğla’nın Datça ilçesindeki Taşlık ve Meydan kıyılarındaki atık tehlikesi ciddi boyuta ulaştı. Denizin kirletilmesine isyan eden vatandaşlar, duyarlılık çağrısında bulundu.

HABER MERKEZİ
Datça’da deniz kirliliği isyan ettirdi

Muğla'nın Datça ilçesindeki Taşlık ve Meydan kıyılarındaki atık tehlikesi ciddi boyuta ulaştı. Duyarsızların, atıklarını denize boşaltması yüzünden kirlilik üst seviyeye çıktı. Denizin rengi değişti. Denizdeki kirliliği gören vatandaşlar isyan etti. Birçok yerde bu tarz duyarsızlıklardan ötürü denizin kirletildiğini savunan vatandaşlar, uyarılarda bulundu.

Yetkilileri de göreve çağıran vatandaşlar, "Bu denizler bizim. Denizimizi kirleterek kendimiz bitiyoruz. Datça merkezde yakında denize girecek yer bulamayız. Lütfen denizlere karşı biraz daha duyarlı olalım. Yetkilerden de bu tarz duyarsızlıklara karşı önlem almasını ve denetimleri sıklaştırmasını rica ediyoruz" dedi.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
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