Muğla’da bal paketleme tesisindeki yangın kontrol altında! Milyonlarca lira zarar oluştu

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde saat 21.00 sıralarında sanayi sitesinin çöp döküm alanında çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle yakındaki biri bal paketleme tesisi olmak üzere iki kuruluşa sıçradı. Alevlerin gökyüzünü aydınlattığı yangına Orman Bölge Müdürlüğü, AFAD, belediye itfaiye araçlarının yanı sıra kamu ve özel sektörden de 150 personel, yaklaşık 50 arazöz, beton mikseri, iş makinelerinin ve tankerlerle müdahale edildi.

2 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI, MİLYONLARCA LİRA ZARAR OLUŞTU

Yangın ihbarının ardından Muğla Valisi İdris Akbıyık, bölgeye giderek söndürme çalışmalarını yerinde takip edip, yetkililerden bilgi aldı. Vali Akbıyık, ekiplerin yoğun çabası ile yangının 2 saatte kontrol altına alındığı ve soğutma çalışmalarının sürdürüldüğünü bildirdi. Alevlerin sardığı fabrikada milyonlarca liralık zararın söz konusu olduğunu ifade eden Vali Akbıyık, "Yangında ilk belirlemelere göre 2 işletmede bulunan market ürünleri, 6 bin teneke bal, 10 ton zeytinyağı, 1 kamyon, 2 kamyonet, 1 forklift, 5 transpalet ve elektronik cihazlar yanarak zarar gördü." dedi.

VALİ AKBIYIK: BİR KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ

Yangının bal pametleme tesisinin yakınındaki çöp dökme alanında başlayıp, rüzgarın da etkisiyle alevlerin işletmeye sıçradığı bilgisini veren Vali Akbıyık, "Yangının yerleşim yerlerine sıçramaması için canla başla mücadele eden ekiplerimize çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum. Yangının yerleşim yerlerine sıçrama ihtimalini düşünmüyoruz, ancak hava rüzgarlı olduğu için ekiplerimiz soğutma çalışmalarını sürdürüyor. Allah'a şükür can kaybı yok, bir kişi dumandan etkilendi." dedi.