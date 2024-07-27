Ünlü Rus milyarderin süper lüks yatı 2 yıl 4 aydır Marmaris’ten ayrılmadı

Rus milyarder Roman Abramoviç'in lüks yatı 'Eclipse', Muğla'nın Marmaris ilçesindeki marinada 2 yıl 4 aydır demirli bulunuyor. Lüks yatın ne zamana kadar Marmaris'te kalacağı ise bilinmiyor.

İngiliz hükümetinin el koyduğu, Chelsea Futbol Kulübü'nün sahibi, Rus iş insanı Roman Abramoviç'in 163,5 metre uzunluğunda, 23 metre genişliğindeki 1,2 milyar dolarlık yatı 'Eclipse', 2022 yılının mart ayında Yunanistan'ın Rodos Adası'ndan Marmaris'e geldi.

Yalancıboğaz'daki özel bir marinada 2 yıl 4 aydır demirli bulunan ve 3 yüzme havuzu, özel sinema salonları, dalış ve su sporları ekipmanları ve 2 mini denizaltısı bulunan lüks yatın ne zamana kadar Marmaris'te kalacağı ise bilinmiyor.